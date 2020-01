Come riportato da Repubblica la panchina della Juventus ha un valore che, secondo le quotazioni di Transfermarket.com, si aggira intorno ai 377 milioni di euro, più delle rose dei titolari di molte squadre che, non solo militano in Serie A, ma che competono con i bianconeri nelle zone alte della classifica. Basti pensare che il valore dei titolari della Lazio di Simone Inzaghi è di 279 milioni, mentre l'undici titolare dell'Atalanta vale quasi la metà (198 milioni). L'unica squadra in Italia con il valore dei titolari superiore a quello della panchina juventina è l'Inter, che raggiunge quota 450 milioni.