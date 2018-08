Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Emre Can e Benatia. Tutti in panchina nella sfida tra la Juventus e la Lazio. Come scrive La Stampa, una panchina, compresi anche gli altri, da 300 milioni di euro. L'Inter, nel match pareggiato contro il Torino, aveva, invece, 194 milioni di euro di riserve.