“Metti Mckennie a centrocampo! E Weah sull'ala! Hanno dimostrato di giocare bene insieme nelle loro posizioni”., forse considerando il clamore che rapidamente aveva accompagnato questo suo commento post Atalanta-Juve. “Ho le mie opinioni, ma non vorrei mai che qualcuno venisse licenziato! Alla fine l'allenatore ha un piano. Non è che debba piacerci per forza. Sono anche un tifoso, però lui è l'allenatore. Non prendete le mie parole al di fuori del contesto": caso chiuso prima di nascere dunque. Ma quante volte genitori, fratelli o parenti hanno creato rumore attorno alla Juve?