Suona sicuramente come un paradosso, ma nella fragorosa sconfitta di Napoli, si afferma come non mai l'ormai famosissimo cavallo di battaglia di Massimiliano Allegri, ad offrirgli la ragione nel suo momento di massimo sconforto: “Il calcio è semplice”, e per il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, lo è stato fin troppo. Questo è quanto scrive la Rosea.



“Ha ragione Massimiliano Allegri quando spiega che il calcio è semplice e che troppi scienziati lo complicano. Ma dimentica che, ridotto alla più essenziale semplicità, il calcio dice questo: chi gioca meglio, vince. Questo è successo banalmente al Diego Armando Maradona: ha stravinto un Napoli meraviglioso, che non ha avuto bisogno di fare pretattica, né di cambiare modulo in corsa, sempre uguale a se stesso, forte del proprio gioco e del proprio stile”.