"Moise Kean non passa mai di moda". Si intitola così il pezzo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica all'attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, monitorato dal ct Spalletti nonostante il periodo non facile a Torino. Il classe 2000 ha vissuto un'estate in sordina, senza riflettori addosso e lontano dalle voci di mercato (se non negli ultimi giorni di trattative) e, per di più, le scelte di mister Allegri in questo momento premiano Vlahovic e Chiesa come titolari nel reparto avanzato. Luciano Spalletti sa bene però che gli antagonisti di Moise come centravanti in maglia azzurra non sono tanti e le possibilità di rivederlo convocato già contro Malta e Inghilterra sono quindi alte.