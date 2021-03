Un paio di settimane fa un incontro a Milano tra Fabio Paratici e Mino Raiola. Più in generale il dirigente bianconero e il super agente hanno un canale diretto. Tra i tanti motivi di discussione ce n'è uno che può decollare: Ryan Gravenberch. ​Se c'è un potenziale nuovo Pogba al mondo, è lui. E Raiola ne parla con la Juve da prima ancora che esordisse in prima squadra. Nell'Ajax ha già giocato 50 patite, ha appena esordito in Nazionale, ha ancora 18 anni. La Juve fa sul serio.