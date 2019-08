Viaggio a Londra per Fabio Paratici. C'è il nodo Lukaku-Dybala-Manchester United che è difficile da sciogliere, ma non solo. C'è uno scambio da ultimare, da mettere nero su bianco, quello col City che vestirebbe di bianconero Danilo e di azzurro Citizens Cancelo, voglioso di lavorare con Pep Guardiola. Non solo loro, però: nei colloqui londinesi si parlerà anche di Daniele Rugani.



OFFERTA ARSENAL - Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral sono i 4 prescelti di Maurizio Sarri per la sua Juventus, l'ex pupillo dei tempi di Empoli, quindi, può partire. E sono diversi i club inglesi interessati al classe '94 (mentre in Italia piace soprattutto alla Roma): i sondaggi più datati sono quelli dell'Arsenal, che segue il 24 bianconero sin dai tempi dell'ultimo Wenger. I Gunners hanno offerto un prestito biennale, che la Juventus non ha accettato. Ma non solo loro...



UNITED E WOLVES - Come riporta Sportitalia, anche Manchester United e Wolverhampton si sono dette interessate: i Red Devils hanno appena abbracciato Harry Maguire e vogliono un altro rinforzo per mettere a posto una linea difensiva ballerina; i Wolves, dopo Cutrone, ritengono l'italiano l'ideale per la difesa di Nuno Espirito Santo. E Rugani può diventare la nuova plusvalenza che cerca la Juventus. Col tempo che stringe, visto che il mercato inglese chiude giovedì. Giornate frenetiche per la Vecchia Signora.