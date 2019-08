Fabio Paratici continua la missione londinese. Cessioni ma non solo: come riportato dal portale svizzero Nau, ha sfruttato il viaggio per realizzare un decisivo passo in avanti per Nedim Bajrami. Talentuoso centrocampista di 20 anni è stato bloccato dai bianconeri: svizzero di origini macedoni ha militato nel Grasshoppers, non giocando però le ultime amichevoli. Segnali di una partenza imminente.