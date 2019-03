La Juventus si prepara ad operazioni su vasta scala in Olanda. Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, ma i bianconeri hanno in programma una prima missione ad Amsterdam già in questo weekend: domenica si giocherà Olanda-Germania, match che metterà in mostra diversi gioielli davanti agli occhi degli scout di mezza Europa, tra cui anche quelli juventini. E non solo è pronto a muoversi in persona Fabio Paratici per seguire da vicino due obiettivi per il prossimo mercato.



NON SOLO DE LIGT - Il nome in cima alla lista è una vecchia conoscenza: Matthijs de Ligt, prosimo avversario in Champions con l'Ajax e già da due anni nel mirino della Vecchia Signora. Contatti frequenti con il suo agente Mino Raiola e rapporto privilegiato con Edwin van der Sar, ex bianconero ora ad dei Lancieri e vice-presidente di Agnelli all'Eca. E' asta per il difensore centrale, la Juve non molla la presa e insiste puntando sul jolly Kean per sbloccare l'affare. De Ligt non è però l'unico nome sulla lista di Paratici: Nel mirino c'è anche Kai Havertz, trequartista classe '99 del Bayer Leverkusen e della nazionale tedesca, un gioiellino già corteggiato dalle big europee e seguito con interesse anche dalla Juventus.