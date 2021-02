Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, ha parlato a Sky Sport: "In Champions si è sempre concentrati, a Lione lo siamo stati ma non abbiamo disputato una grande gara e abbiamo perso, anche se immeritatamente. In Champions contano i dettagli. Dybala ha vissuto un anno particolare, è stato sfortunato, lo aspettiamo con ansia, è un giocatore importante, ha segnato quasi 100 gol con la Juve, nella seconda parte di stagione può esserci utile. Morata sta meglio, i problemi fisici sono normali, abbiamo giocato tante partite in poco più di 40 giorni. Quasi un girone in poco tempo".