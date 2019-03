La gioia e l'entusiasmo restano alti in casa Juventus. La rimonta sull'Atletico Madrid ha avuto effetti anche nel post-partita di martedì sera. Dopo il 3-0 firmato dalla tripletta di Cristiano Ronaldo, il campione portoghese, come alcuni compagni di squadra (Cancelo ed Emre Can), si è recato in un ristorante non lontano dall'Allianz Stadium per cenare coi suoi familiari e collaboratori. Nello stesso ristorante è arrivato poi anche Fabio Paratici, responsabile dell'area Sport del club, letteralmente preso d'assalto dagli juventini presenti.



IL RONALDO DEL FUTURO - Come scrive Tuttosport, unica la richiesta dei tifosi: Kylian Mbappé. Dopo aver visto arrivare a Torino CR7, ora il sogno dell'ambiente bianconero è prendere il "Ronaldo del futuro". Un obiettivo espresso qualche mese fa anche da Andrea Agnelli. Una missione, a oggi, quasi impossibile. Ma l'aiuto di Jorge Mendes, che nel 2017 curò il passaggio del classe '98 dal Monaco al Psg, può rappresentare un assist importante per la Juve.