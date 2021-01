A pochi minuti dall'inizio di Juventus-Sassuolo, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ha parlato così a Sky Sport tra campo e mercato: "Noi giochiamo tutte le volte per vincere e migliorare, per i 3 punti. Siamo qui per questo, per cercare di fare il massimo. La classifica si guarderà a marzo/aprile. Già nella scorsa stagione, nel finale, si sono evidenziate le caratteristiche di questo campionato. Si gioca ogni 3 giorni, i calciatori non sono macchine, anche il livello di concentrazione va creato, è uguale per tutti comunque".



LOCATELLI - "Siamo molto contenti di chi abbiamo, lui è molto bravo, è del Sassuolo. Se dobbiamo dire tutti i bravi del mondo ci mettiamo tanto...".



MERCATO - "La punta? Crediamo di avere una rosa molto competitiva, giochiamo le partite e vediamo di giorno in giorno, senza fretta e senza necessità, la rosa è al completo. A volte ci sono delle opportunità da cogliere, vediamo".