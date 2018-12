Altre anticipazioni dell’intervista rilasciata da Fabioa Sky Sport. Il direttore sportivo della Juventus riguardo all’affare Ronaldo ha svelato: “I bambini sono tifosi dei calciatori più grandi, quelli che gli fanno vivere i sogni e io credo che questi calciatori siano quelli che fanno vivere i grandi sogni. Mio figlio, per esempio, aveva questo desiderio: vedere Cristiano Ronaldo e avere la sua maglia. Mi ricordo che andai a vedere una partita del Portogallo e comprai una maglietta da bambino di Cristiano, lui la indossava sempre e quasi non ci credeva a questo affare. Tanto che negli anni scorsi mi diceva: 'Papà, ma perché non compriamo Cristiano Ronaldo? Perché è impossibile'. Poi, quando è successo tutto quanto, allora mi ha detto: 'Papà, ma mi avevi detto che era impossibile...'. E lì non ho potuto rispondergli, perchè una risposta non c'era (ride ndr)”.