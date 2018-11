Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: "Higuain è un giocatore a cui vogliamo molto bene, ha fatto benissimo da noi. Spaventa tutte le squadre contro cui gioca, ha segnato tantissimo ovunque. Lo affronteremo da Juve, se sarà più bravo di noi gli faremo un grande applauso e lo saluteremo, ma anche per lui sarà dura. Tutti devono temerlo, è uno dei centravanti più forti del mondo, ma siamo abituati a giocare contro grandi squadre. Bonucci in panchina? Allegri ha autonomia, decide lui. Abbiamo cinque difensori molto forti, Leo ha giocato nove partite di fila, chi gioca al suo posto ci dà garanzie. Tonali? Non è un giocatore difficile da individuare, lo stanno seguendo un po' tutti e ancor di più con la convocazione in Nazionale. Gioca dallo scorso anno in Serie B, è un giocatore di valore".