Direttamente da Sky Sport, sono arrivati aggiornamenti sulla missione del ds della Juventus, Fabio Paratici, a Barcellona. Ad oggi non c'è nessuna possibilità per Neymar o Luis Suarez, voci spagnole non confermate. Gianluca Di Marzio ha spiegato il motivo del blitz: "Paratici è in Spagna ed è a cena con il direttore sportivo del Barcellona per provare a fare delle operazioni minori: la Juventus è interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000, un ragazzo molto bravo. Paratici sta provando a inserire Daniele Rugani nell'operazione ma il Barça non apre e non si è scaldato per questa ipotesi. Non ci risultano altri nomi in entrata oppure lo stesso Dybala non è nella trattativa col Barça".