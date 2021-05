I complimenti all'Inter, ma non solo. Così Fabio Paratici, ​Chief Football Officer della Juventus, ha parlato prima della partita contro l'Udinese a Sky Sport: "​“Cogliamo l’occasione per fare i complimenti all’Inter. Grandissimi complimenti a Conte, dietro ogni successo ci sono passione e sacrificio, sappiamo bene quanto sia faticoso vincere. 3282 giorni da primi della classe, è un’impresa storica la nostra, quasi unica nello sport mondiale, grandissimi complimenti all’Inter, lo scudetto è meritato, ora pensiamo a noi. Al di là degli altri, la Juve pensa alla Juve, cerchiamo di portare a casa più punti possibili. Pirlo e il mio futuro? Io parlo con Pirlo ogni giorno, non c’è stato bisogno di parlare di cose particolari, quelle di tutte le settimane. Caso Suarez? La mia posizione non cambia, parlerò quando sarà finito tutto. Io sono la persona che ha la delega alle operazioni di mercato, ringrazio proprietà e presidente, non c’è nulla di strano”.