Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Su Dybala noi siamo molto tranquilli, come lo eravamo con De Ligt l'anno scorso, quando tanti o quasi tutti criticavano De Ligt all'inizio. Allo stesso tempo, allo stesso modo, siamo molto tranquilli su Dybala, sappiamo che giocatore è, che ragazzo è, è un ragazzo molto serio, molto esigente verso se stesso, quindi quest'anno, come gli altri anni, ci darà una grande mano e sarà di grande aiuto, sarà un giocatore decisivo come lo è sempre stato".