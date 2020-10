Il CEO della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky prima del match contro il Verona:



SU DYBALA - "Paulo sta meglio fisicamente, sta ritrovando condizione. E' stato fuori a lungo, per più di due mesi. Oggi trova giustamente lo spazio dal 1'"



SUL RINNOVO DI DYBALA - "La volontà di entrambi di rinnovare, stiamo parlando proficuamente ma è un periodo particolare, negli ultimi 20 giorni siamo stati quasi sempre in isolamento. Ma stiamo parlando"



SUL SUO RINNOVO - "Non mi sembra nè il luogo nè il momento adatto. Sono fortunato, ho un bel rapporto col presidente: schietto e diretto. C'è fiducia da parte sua e felicità da parte mia di essere alla Juve, ne parleremo senza ansie"



SU MORATA - "Piano B? Difficile rispondere quando le cose che dici vengono credute poco. All'inizio l'Atletico non voleva venderlo, ma era il piano A sin dall'inizio e il primo che abbiamo contattato. Era la prima opzione? Nel calcio non sempre si riesce, era comunque il primo tentativo che abbiamo fatto"