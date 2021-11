Dopo un inizio stagione difficile, Weston McKennie sta vivendo una rinascita in questa seconda stagione juventina, la prima con Allegri allenatore: gli stretti numeri parlano di 2 gol in 13 presenze. Riuscirà il centrocampista americano a raggiungere i 10 "predetti" dal suo allenatore quest'estate? Nell'attesa di vederlo, continuiamo a registrare l'interesse del Tottenham: come riassume la Gazzetta dello Sport, Paratici ha portato McKennie alla Juve l'anno scorso, mentre Conte lo ritiene una sorta di nuovo Vidal.