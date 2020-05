Cambiamenti in arrivo per la rosa della Juventus. Come racconta il Corriere della Sera, infatti, il ds bianconero Fabio Paratici pensa sempre ad idee italiane come Chiesa, Tonali ma anche quel Nicolò Zaniolo che è sempre stato un suo pallino. L'idea top secret del ds della Juve è proprio provare a prendere Zaniolo sfruttando le difficoltà a bilancio della Roma. Un sogno proibito per cui la Juve offrirebbe Federico Bernardeschi più una grossa cifra cash alla Roma.