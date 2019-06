Presenti entrambi a Napoli per il premio Football Leaders il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli si sono intrattenuti in un breve colloquio nell'albergo dove soggiornano in attesa di essere premiati. È noto da tempo l'interesse del club bianconero per il centrocampista della Roma che, ancora, non ha trovato l'intesa per il rinnovo del suo contratto.