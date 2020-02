Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro la Fiorentina: "Tridente? Abbiamo una rosa competitiva, il mister la sfrutta come meglio crede. Sappiamo benissimo che nel calcio di oggi i cambi sono fondamentali".



SU EMRE CAN - "E' un giocatore importante a livello europeo, da noi ha fatto una buona annata la scorsa stagione, quest'anno per il tipo di gioco che sviluppiamo non aveva le caratteristiche adeguate. Resta un grande giocatore, lo dimostra la cifra per cui è stato comprato".