Prima del match contro la Dinamo Kiev, il CEO della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Iniziare la Champions League è sempre una piacevole sensazione. Stasera ritroviamo un po' di pubblico, in questo momento difficile per tutti è un qualcosa che ci rende felici".



Come sta Dybala?

"Sta un po' meglio. Ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi, ha iniziato ad allenarsi un po' con noi nella pausa per le Nazionali. Andando alla pausa per le Nazionali ha avuto dieci giorni di antibiotici e camera da letto senza potersi allenare. E' tornato solo giovedì, ha avuto pochi allenamenti nelle gambe però è a disposizione".



Chi gioca a sinistra fra Chiesa e Cuadrado?

"Gioca Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra".