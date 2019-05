Classe 2003, Lenny Lacroix è diventato uno dei prossimi obiettivi mercato della Juventus. Un nuovo giovane, dunque, nel mirino della Vecchia Signora. Il 16enne gioca attualmente nel Metz e nella Nazionale francese Under 16: la valutazione è di circa 3 milioni di euro. Tanto, sì, per la sua età. Ma sono in tanti a credere nelle sue doti. Al momento il calciatore ha portato a casa già 8 presenze con la prima squadra; destro naturale, può giocare in entrambe le posizioni di centrale essendo ben dotato anche con il piede cosidetto opposto.