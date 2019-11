Il mercato non si ferma mai, specie in casa Juve, dove Fabio Paratici e tutta l'area tecnica continuano a monitorare un talento argentino. I bianconeri, infatti, seguono Enzo Barrenechea, mediano classe 2001 cresciuto nel Newell's Old Boys e attualmente in forza al Sion. La Juve lo segue da diverso tempo, in estate ha messo il discorso in stand-by non avendo spazi liberi per lo slot da extra-comunitario. Nei prossimi mesi, però, l'affare si può chiudere...