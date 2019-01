Secondo Sportitalia, la Juventus prepara l'affare alla Caldara per Cristian Romero: "La Juve vuole chiudere Romero entro questa sessione di mercato e lasciarlo in Liguria. Fino a giugno? Non è detto, semplicemente perché i due club stanno lavorando per un’operazione alla Caldara, ovvero esiste la possibilità di vedere l’argentino al Genoa per un anno e mezzo, quindi fino all’estate del 2020".