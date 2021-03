Robin Gosens ha una valutazione attuale da 40 milioni di euro e l’Atalanta non scenderà da questa cifra. Anche perché sa che ci sono in agguato tanti club, in primis la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è pronto al blitz, un tentativo serio per fare di Gosens il nuovo padrone della corsia sinistra della Juve.