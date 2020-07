Fabio Paratici parla a Dazn prima di Milan-Juventus: "Higuain e Rugani? Due giocatori che si presentano da soli, hanno giocato tantissime partite con la Juve negli ultimi anni e sono stati spesso decisivi: siamo nella massima sicurezza per la loro prestazione e felici che possano mostrare il loro valore in questo scorcio di campionato. Sarri ha detto di aver trovato un gruppo diverso e Bonucci che dopo la Coppa Italia si sono parlati? E' una loro cosa spontanea, hanno sempre avuto una grande relazione con il mister. C'è sempre stato dialogo e così è successo anche dopo la coppa, come dopo vittorie. Non c'è niente di particolare e anzi, è una cosa che ci fa ben piacere per il futuro".