Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato a Sky Sport da Dubai e si è soffermato anche sul momento che sta vivendo Gonzalo Higuain: "Io conosco molto bene Gonzalo, è un ragazzo semplice e passionale, vive ogni situazione con grande foga. Può accadere anche ai migliori, come lui, di non segnare per 4 o 5 partite, ma Higuain rimane tra i primi centravanti al mondo, l'ha dimostrato in queste stagioni in Europa, ha segnato ovunque. Il suo futuro? Credo che sia importante per il Milan, è un grande attaccante e chi ce l'ha se lo tiene stretto".