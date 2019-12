Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Sampdoria: "Il record di Buffon? Siamo felici per lui, è un pezzo di storia del calcio italiano, non solo della Juve. Adesso pensa a fare il calciatore, poi deciderà lui".



SUL TRIDENTE - "Siamo concentrati sulla partita di oggi. Pensiamo una partita per volta, poi vedremo domenica. Schieriamo sempre giocatori di livello, siamo felici così. Io mi diverto anche a vedere Douglas, Bernardeschi o Ramsey, quando vedo un certo spirito".