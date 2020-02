In casa Juventus si continua a fare il punto di una situazione complicata dalla sconfitta di Verona di sabato scorso. Oltre alla cena tra Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Maurizio Sarri nei giorni scorsi, secondo La Gazzetta dello Sport è andato in scena un altro vertice tra il responsabile dell'area tecnica, il capitano Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon.



Un incontro nel quale sarebbero stati analizzati alcuni atteggiamenti giudicati troppo "spicci" da parte dell'allenatore e non graditi da alcuni calciatori.