Fabio Paratici non si ferma mai e continua ad attraversare l'Inghilterra in lungo e in largo: il ds della Juventus, dopo avere incontrato ​nelle scorse ore l'Arsenal per Sami Khedira, si è recato a Manchester per chiudere definitivamente con il Manchester City lo scambio Cancelo-Danilo ed ora sta tornando a Londra per incontrare nuovamente il Manchester United, visto che gli uffici dei Red Devils sono ubicati nella City, e cercare di chiarire la situazione legata a Paulo Dybala e Mario Mandzukic, con l'arrivo di Romelu Lukaku che si è notevolmente allontanato e conseguentemente ha allontanato il passaggio dei due juventini in Inghilterra, dato che anche Mandzukic dipende dal buon esito dell'affaire legato al belga..



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, sul passaggio dell'argentino e del croato ai Red Devils al momento filtra pessimismo: la trattativa non è ancora chiusa, ma ci sono notevoli difficoltà, mentre al momento non risultano discorsi per Paul Pogba. Nel frattempo Lukaku attende la decisione dello United: la situazione Dybala al momento è totalmente ferma, lo United non lo ha ancora mollato ma non si sblocca e gli inglesi si sono fermati. Ora il ritorno di Paratici a Londra proverà a rischiarare le cose.