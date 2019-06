Da anni non si vedevano allo stesso tavolo., un blitz nel centro di Milano in gran segreto per allacciare nuovi rapporti dopo sessioni di mercato intere senza dialogo diretto tra i due club. Adesso il vento è cambiato, i due dirigenti hanno iniziato a parlare a proposito di, ad oggi senza trovare ancora un incastro giusto. Ma con tanti margini su cui potersi aggiornare molto presto perché alla Roma piacciono più giocatori della Juve, e naturalmente viceversa.- La prima idea è stata legata a Nicolò Zaniolo che la Juventus continua a puntare come opportunità per il centrocampo: la Roma lo vende solo per un'offerta molto alta, la Juve ha. Higuain preferirebbe l'estero, ad oggi la Roma non è una sua priorità, Zaniolo rimane invece nel mirino di Paratici che lo tratta adesso anche direttamente coi giallorossi. Roma e Juve hanno studiato anche un possibile scambio tra, pallino bianconero da anni e terzino sinistro considerato di grande prospettiva, ma non si è trovato l'accordo sulle valutazioni. Le parti si sono lasciate con la possibilità di risentirsi presto: la Juve rimane attenta per Zaniolo, la Roma vorrebbe Perin e studia Spinazzola, Luca Pellegrini resterà nella lista di Paratici. Ed è solo il primo incontro... FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com