Juve al lavoro sul mercato, sempre e comunque. Pianificazione prima di tutto, da tracciare nei mesi freddi e applicare in quelli caldi, quando chiamate, messaggi e trattative vengono scandite dallo scorrere delle ore. Fabio Paratici ha segnato sul proprio taccuino diversi nomi per rinforzare il centrocampo di Andrea Pirlo. Come riporta Tuttosport, sarebbero ben quattro: Ryan Gravenberch, classe 2002 dell’Ajax, Houssem Aouar del Lione, Manuel Locatelli del Sassuolo e Nicolò Rovella del Genoa.