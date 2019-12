Fabio Paratici, cfo della Juve, ha parlato in occasione della consegna del premio Golden Boy: "Ringrazio la giuria per avermi omaggiato di questo premio. L'anno scorso è stata una bella serata, quest'anno lo è per Torino e per la Juve. Un premio che condivido con la città, che è la mia città da 10 anni, e con i miei collaboratori, in particolare Nedved, Cherubini e gli scout. Serata bellissima per Torino".



SUL LIONE - "Facciamo un mezzo sorriso, le avversarie potevano essere peggiori. Ma in Champions è tutto complicato"