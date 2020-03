Doveva esserci Paulo Dybala, è invece Fabio Paratici insieme a Gregorio Paltrinieri l'ospite d'onore della trasmissione "A casa con la Juve" su Juventus tv. Questi i temi toccati dal capo dell'area sportiva bianconera.



STATE A CASA - "State tutti a casa. Io vengo da una terra particolarmente colpita, una provincia quella di Piacenza, che viaggia a una media di 30 morti al giorno. Questo ci deve far pensare. Tutte le cose che abbiamo sentito per sensibilizzarci sono molto importanti ma non bastano. Dobbiamo riuscire a seguirle, a farlo sempre di più"



DYBALA - "Grazie a voi (scherza, ndr), mi avete fatto sostituire Dybala paragonandomi fisicamente a Paltrinieri..."



ANEDDOTO - "Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, sei anni alla Samp da capo osservatore per il settore giovanile, ero sempre via. Ci sono tanti aneddoti. Un anno seguendo un sudamericano sub-17 a Quito, in Ecuador, un posto non proprio sicuro. Per seguire questo ragazzo, parali con la famiglia che mi diede un appuntamento alla stazione dei bus di Quito, uno dei posti più malfamati del mondo. Mi vestii anche bene, il tassista mi disse 'Sei sicuro di scendere?'. Capii di aver commesso un grosso errore, attraversai la stazione a testa bassa..."



ANEDDOTO 2 - "A un Mondiale Under 17 in Canada, dove la semifinale era Argentina-Cile, già allora seguivamo Vidal. Finì 3-2, 8 contro 8, arrestarono diversi calciatori nel sottopassaggio..."



MUSICA - "Sono un appassionato, anche Gabriella Ravizzoti lo è e insieme cerchiamo nuovi talenti scambiandoci tanti link"



