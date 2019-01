Fabio Paratici, chief football officer della Juventus, parla a Sportmediaset, facendo il punto sul mercato bianconero, soffermandosi su Gonzalo Higuain e Leonardo Bonucci. Queste le parole sul 9 rossonero: "Aver venduto Higuaín mi dispiace tantissimo. Ragazzo eccezionale, giocatore fortissimo. Ha dato tantissimo alla Juventus, non solo come gol ma anche come sacrificio".



SU BONUCCI - "E' stato il nostro primo acquisto alla Juve. E' un grande giocatore, lo è rimasto al Milan, c'è stata l'opportunità e l'abbiamo ripreso perché poteva essere utile in campo e nello spogliatoio".