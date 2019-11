Fabio Paratici, ds della Juve, ha parlato a Sky prima della sfida conto l'Atalanta: "E' sempre complicato giocare qui, hanno una squadra di valore e il pubblico aiuta molto".



SU RONALDO - "Non c'è nessun problema tra noi, Ronaldo e il mister. C'è grande feeling, ha parlato con il mister e hanno deciso di continuare il percorso di guarigione".



SULL'ATALANTA - "Giocano a ritmi elevati e con un livello tecnico altissimo. Gasperini? No, non ci abbiamo mai pensato".



SU BONUCCI - "Il rinnovo è un segnale che abbiamo voluto dargli. Era uno dei 'capitani' anche prima di andare al Milan, la sua cessione è stata dolorosa, ma poi siamo stati felici di riprenderlo".



SU GOSENS E HATEBOER - "Sono molto validi, e Gasperini li valorizza. Sono molto in crescita, anche con le nazionali".



SULL'ATTACCO - "Abbiamo tre attaccanti e tanti trequartisti, siamo coperti a sufficienza".