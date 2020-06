Il rinnovo di Paulo Dybala e non solo. Così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, ha parlato a Rai Sport prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma alle 21.00 all'Allianz Stadium: “Dybala? Non siamo preoccupati per il rinnovo, abbiamo accennato il discorso con il suo entourage, abbiamo ottimi rapporti con loro, siamo ottimisti e fiduciosi. Aumento? Comprensibile da parte di tutti i lavoratori che rinegoziano il loro contratto. Zaniolo? Credo non sia il momento di parlare di mercato, se ne è parlato fin troppo in questo periodo. Godiamoci la serata, la ripartenza del calcio italiano”.