A pochi minuti dalla sfida contro il Parma, il ds della Juve, Fabio Paratici, ha parlato a Dazn: "Le nostre prestazioni sono in grande crescita, miglioriamo ogni partita. Contro l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima partita, c'è il rammarico di non essere riusciti a vincere, siamo contenti. I punti si conteranno alla fine".



SUI POCHI ATTACCANTI - "Non giochiamo solo per i due attaccanti, tanti giocatori arrivano in zona gol, la lucidità al tiro dev'essere di tutti. Pensiamo di avere una rosa molto competitiva, l'abbiamo dimostrato anche in Champions League. Siamo tranquilli, cerchiamo di migliorare ogni domenica".



SU DYBALA - "Non ha niente di grave, solo un affaticamento. Sta bene, ma ha avuto un paio di problemi, ora ce lo iniziamo a godere. Mercato? Il presidente è stato chiarissimo, ogni giorno abbiamo le voci di mercato, siamo abituati a queste speculazioni".