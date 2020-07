Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, parla a Dazn prima della sfida contro il Cagliari: "​Dybala? La situazione di Dybala va valutata giorno per giorno, è un piccolo fastidio muscolare e bisogna vedere come evolverà".



SU SARRI - "Se può una partita decidere il futuro di Sarri? Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13 e 14 mesi. Siamo concentrati su queste due partite di campionato, abbiamo questa partita di Champions che giocheremo nel migliore dei modi".