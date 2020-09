Alvaro Morata preso, nel giro di poche ore con un colpo di scena improvviso. Ma non finisce qui. Perché, dove Luca Pellegrini è promesso al Genoa e Alex Sandro è attualmente infortunato. Frabotta ha fatto bene ma c'è la volontà di chiudere un'altra operazione, niente ancora di fatto, diverse idee sul tavolo del ds. E il discorso Morata lo ha confermato.- Nei piani della Juventus una delle piste porta ad: il terzino è sempre piaciuto ai dirigenti, Pirlo lo approva ma, se il Chelsea dovesse concedere un prestito con opzione dopo l'arrivo di Chilwell a sinistra, i bianconeri ci proverebbero davvero. Anche perché questa mossa, da tempo attenta sia all'italo-brasiliano che ad Alonso. Ma partirà solo uno dei due, per questo portare Palmieri alla Juventus bloccherebbe in un colpo solo l'opzione di prendere un terzino dal Chelsea per Conte. Non ci sono ancora accordi, anzi. Altri nomi sono presenti in lista. Ma un laterale può arrivare davvero...