Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il Bayer Leverkusen.



SULLA PARTITA E SUL TURNOVER - "E' una partita comunque di Champions League, noi siamo abituati ad affrontare tutte le partite con la stessa concentrazione. Non è un esame, anche se sono calciatori che sono stati impiegati poco, hanno la nostra massima fiducia, quindi siamo contenti di vederli all'opera".



SU BUFFON IN CHAMPIONS - "Bisognerebbe chiederlo a lui, noi siamo contenti di rivederlo stasera giocare con noi, siamo molto contenti che lui sia tornato con noi, che si goda questo momento".



MERCATO A GENNAIO? - "Come ho già detto altre volte abbiamo una rosa molto competitiva, completa, abbiamo Emre Can, abbiamo Khedira che comunque rientrerà, quindi non abbiamo nessuna intenzione di operare sul mercato".