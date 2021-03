A pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato così a DAZN tra campo e mercato: "Giorni da Juventus? Sono sempre giorni da Juventus. Questo è un club che ti porta sempre a essere concentrato, ogni giorno al 100%. Siamo a marzo, in un momento decisivo della stagione. Siamo in corsa su tutti i fronti, al di là di chi c’è e chi no cercheremo di portare a casa i risultati. Partita decisiva per lo scudetto? È presto, mancano tante partite, non sarà decisiva. È un periodo di stagione importante, siamo contenti avere tutto ancora aperto".



RONALDO - "Ronaldo in panchina? È pronto ad andare in campo, ma giochiamo tante partite e di comune accordo si sceglie la strategia migliore per ogni partita".



FUTURO E RINNOVO - "Futuro e rinnovo? Parlo tutti i giorni col presidente, anche più volte al giorno. Abbiamo affrontato il tema, non c’è nessuna fretta, ne parleremo a tempo debito con massima serenità, abbiamo un gran rapporto”.