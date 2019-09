Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti da Atletico Madrid-Juve, il ds bianconero Fabio Paratici ha dichiarato: "L'anno scorso non ho visto mancanza di coraggio. Le partite, in Champions, sono sempre impegnative, soprattutto fuori casa. La prima mezz'ora è sempre infernale. L'anno scorso al Wanda Metropolitano l'Atletico ha fatto una grande partita".



SULLA ROSA CAMPIA - "Negli ultimi 6-7 anni abbiamo sempre avuto rose importanti, con giocatori importanti e di grande personalità. Non cambia tanto, per noi è sempre il solito lavoro. Non siamo preoccupati, sarebbe un problema il contrario, ovvero l'avere una rosa ristretta. Abbiamo già perso Chiellini, mentre Douglas e De Sciglio staranno fuori per un po'. Siamo preparati per una stagione lunga, abbiamo completato bene la rosa".



SUI GIOCATORI CHE NON ACCETTANO I TRASFERTIMENTI - "Gli altri la vedono come una cosa negativa, noi come positiva. Dieci anni fa in pochissimi volevano venire alla Juve e tanti chiedevano di essere ceduti. Oggi succede il contrario, è il frutto di un grande lavoro di tutti".