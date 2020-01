Nome nuovo sul taccuino della Juventus. Una Juventus alla ricerca di giocatori italiani, giovani e talentuosi. E per questo Fabio Paratici, per l'estate, pensa a Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, rivelazione del campionato dopo due stagioni in Serie B alla Cremonese. Seguito anche dall'Inter, il Chief Football Officer bianconero è pronto a sfidare l'antico maestro, ora rivale, Beppe Marotta.



IL PREZZO - Come scrive Tuttosport, la Juventus, oltre a Tonali, altro profilo gradito ai nerazzurri, segue quindi il numero 8 viola, che ora ha una valutazione già superiore ai 30 milioni di euro. Non sarà facile trattare con Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè, come hanno già dimostrato in estate con Federico Chiesa, rimasto nonostante un accordo con la Juventus. La stessa Juve che ora mette Castrovilli nel mirino.