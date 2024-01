Juve, Paratici si è rivisto a Vinovo

Tre anni dopo il suo addio alla Juventus, l'ex direttore sportivo Fabio Paratici, a tutti gli effetti inibito nel suo ruolo da dirigente per il caso plusvalenze, nel pomeriggio di sabato 6 gennaio si è rivisto nei pressi del centro sportivo di proprietà bianconera di Vinovo.



Paratici non era presente in vesti ufficiali, né in quelle di consulente, attività che gli è permessa a tutti gli effetti non solo per il Tottenham, ma in tutti i paesi. L’ex ds della Juventus è tornato presso il JTC Centre in qualità di papà perché suo figlio Lorenzo (classe 2008) affrontava con la sua Sampdoria Under 16 i parietà bianconeri.