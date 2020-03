Paratici prepara un rinnovamento per la Juventus sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds bianconero sogna il ritorno di Pogba dal Manchester United e due nazionali italiani: l'addio di Pjanic può aprire a Tonali (Brescia) e Chiesa (Fiorentina). Futuro incerto anche per Bernardeschi, Douglas Costa e Khedira. In attacco idea Gabriel Jesus del Manchester City in alternativa a Icardi.