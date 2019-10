Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato durante l'assemblea dei soci bianconeri anche di Paulo Dybala: "Per quanto riguarda il tema Dybala dobbiamo essere attenti anche alle dinamiche del mercato in uscita. Poi nascono opportunità in entrata e in uscita e dobbiamo essere attenti a questo e poi fare valutazioni. Vale per Dybala come per gli altri della rosa".