Conclusasi la prima partita della Juventus, sconfitta dal Tottenham 3 a 2 a Singapore, Fabio Paratici si prepara al rientro in Italia. Il DS bianconero, come riportato da Sport Italia, non seguirà quindi il tour asiatico della squadra impegnata in ICC, per tornare a lavorare sul mercato. Specialmente per quello in uscita.